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وزير إثيوبي يتوقع عودة المحادثات مع مصر والسودان حول سد النهضة

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وزير إثيوبي يتوقع عودة المحادثات مع مصر والسودان حول سد النهضة وزير إثيوبي يتوقع عودة المحادثات مع مصر والسودان حول سد النهضة

سد النهضة

توقع ألمايهو تجنو، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، يوم الخميس، عودة المحادثات الثلاثية بين بلاده ودولتي والسودان، المتعلقة بملف سد النهضة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التلفزيون الإثيوبي، فإن تجنو، قال خلال عرضه تقريرا عن أداء وزارته خلال الـ 9 أشهر الماضية، إنه يتوقع “عودة المحادثات الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان بشأن سد النهضة، مشيرا إلى ما تم من مباحثات سابقة في هذا الشأن”.

وأضاف أن العمل في مشروع سد النهضة، “يحرز تقدما سريعا في جميع مراحله”، لافتا إلى أن المرحلة المهمة من العمل فيه تم إنجازها.

وأكد تجنو عزم وزارته إنجاز المشروع وفق الخطة الموضوعة له حتى عام 2017.

وأرجع خلال عرضه سبب تعثر المحاثات الثلاثية، إلى “تمسك مصر بمواقف لا تساعد على الحوار لتجاوز التباينات”، مؤكدا رغبة بلاده مواصلة الحوار بين البلدان الثلاث لاحتواء التباينات التي ظهرت مؤخرا.

وامتدح الوزير موقف السودان الإيجابي في مواصلة الحوار حول آثار سد النهضة بين الدول الثلاث.

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