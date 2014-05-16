قراء FilGoal.com يختارون.. أفضل لاعب في موسم ريال مدريد

المنافسة كانت حامية، وحسمها كريستيانو رونالدو بفارق ضئيل للغاية على حساب لوكا مودريتش في سباق من هو أفضل لاعب في موسم ريال مدريد 2013-2014.

FilGoal.com نشر استطلاعا للرأي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وتلقى العديد من الإجابات المميزة.

الغريب، أن الإجابات كانت متفرقة بين أغلب العناصر الأساسية في ريال مدريد، البعض منح صوته لسيرخيو راموس، الآخر لأنخل دي ماريا، ثالث لكريم بنزيمة.

لكن أغلبية الأصوات سارت في اتجاه مودريتش، ومعه النجم الأول في صفوف الميرنجي منذ سنوات طويلة، كريستيانو رونالدو.

في النهاية فاز رونالدو، لكن بفارق صوتين فقط عن لوكا مودريتش.