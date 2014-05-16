أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قراء FilGoal.com يختارون.. أفضل لاعب في موسم ريال مدريد

Google+ Print
قراء FilGoal.com يختارون.. أفضل لاعب في موسم ريال مدريد قراء FilGoal.com يختارون.. أفضل لاعب في موسم ريال مدريد

المنافسة كانت حامية، وحسمها كريستيانو رونالدو بفارق ضئيل للغاية على حساب لوكا مودريتش في سباق من هو أفضل لاعب في موسم ريال مدريد 2013-2014.

FilGoal.com نشر استطلاعا للرأي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وتلقى العديد من الإجابات المميزة.

الغريب، أن الإجابات كانت متفرقة بين أغلب العناصر الأساسية في ريال مدريد، البعض منح صوته لسيرخيو راموس، الآخر لأنخل دي ماريا، ثالث لكريم بنزيمة.

لكن أغلبية الأصوات سارت في اتجاه مودريتش، ومعه النجم الأول في صفوف الميرنجي منذ سنوات طويلة، كريستيانو رونالدو.

في النهاية فاز رونالدو، لكن بفارق صوتين فقط عن لوكا مودريتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع