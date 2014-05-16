الريال يتدرب استعدادا لإسبانيول بوجود رونالدو

مدريد،(إفي): تدرب فريق ريال مدريد اليوم استعدادا لمواجهة إسبانيول السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

تزامن المران مع احتفالات النادي الملكي بذكرى التتويج باللقب التاسع والاخير في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالهدف التاريخي للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مساعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حاليا، في مرمى باير ليفركوزن الألماني قبل 12 عاما في مدينة جلاسجو الاسكتلندية.

شارك بالمران بمدينة بالديبيباس الرياضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأظهر جاهزية للعب غدا بعد التعافي من إصابته قبيل المواجهة الأهم هذا الموسم امام أتلتيكو مدريد في نهائي التشامبيونز بلشبونة يوم 24 من هذا الشهر.

كما انضم للمران كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا والفرنسيين كريم بنزيمة ورافائيل فاران والإسباني داني كارباخال، وجميعهم عانوا من بعض الآلام في الآونة الاخيرة.

وانعدمت فرص الريال في التتويج بالليجا بعد نتائجه المخيبة في آخر ثلاث جولات، حيث تعادل مع فالنسيا وبلد الوليد وخسر من سلتا فيجو، لذا يصب تركيزه على تحقيق حلم الكأس العاشرة في دوري الأبطال.

وانحصرت المنافسة على الليجا في الجولة الاخيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث يصطدمان بملعب كامب نو يوم السبت.

ولا بديل للبرسا عن الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما يملك أتلتيكو فرصتي الفوز أو التعادل لاستعادة اللقب لأول مرة منذ موسم 1995-1996.