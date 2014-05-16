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مدير مرور القاهرة:لن نسمح لأنصار السيسي أو صباحي بتعطيل المرور

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مدير مرور القاهرة:لن نسمح لأنصار السيسي أو صباحي بتعطيل المرور مدير مرور القاهرة:لن نسمح لأنصار السيسي أو صباحي بتعطيل المرور

قال اللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين في انتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أية فعاليات من أعضاء أو مؤيدي كلا الحملتين ستؤدي إلى إعاقة المرور وتعطيل مصالح المواطنين سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح اللواء البرديسي، في تصريح صحفية،أنه كان قد تلقى إخطارا من الخدمات المرورية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوجود كثافات كبيرة ابتداء من المنطقة الكائنة أعلى وزارة المالية وحتى المنطقة المعلقة بغمرة.

وأضاف أنه قام بتوجيه أمين شرطة لفحص أسباب الكثافات المرورية المرتفعة أعلى الكوبري فتبين وجود سلسلة بشرية من مؤيدي المرشح الرئاسي حمدين صباحي أعلى الكوبري بالمواجهة لمبنى وزارة المالية، مما أدى إلى حدوث الكثافات المشار إليها.

وأشار إلى أنه تم توجيه أحد ضباط المرور لمحاولة إقناعهم بعدم إمكانية تنظيم مثل تلك الفعاليات أعلى الكوبري، خاصة خلال ذلك الوقت الذي يشهد عودة المواطنين من أعمالهم، ولكنهم رفضوا، فقام بالتوجه إليهم بنفسه لمحاولة إقناعهم إلا أنهم أيضا لم يستجيبوا.

وأضاف اللواء البرديسي أنه أكد عليهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم من خلال تطبيق مخالفة النموذج 125 من قانون المرور عليهم، الخاصة بتعطيل حركة المرور في حالة استمرارهم في تعطيل حركة سير السيارات من خلال فعاليتهم.

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