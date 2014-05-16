الأمراء والعلماء والمشايخ والمواطنون إلى قصر الحكم.. احتفاءً بأميرهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء، والعلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً غفيراً من المواطنين، قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن. حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.