وزير الداخلية يرعى التمرين التعبوي السادس لوحدات قوات الأمن الخاصة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية يوم أول أمس التمرين التعبوي السادس لوحدات القوات والحفل الختامي لتخريج دورة الصاعقة رقم8 والدورة التأهيلية للفرد الأساسي في القوات وعدد من الدورات التخصصية بميادين الأمير محمد بن نايف للصاعقة وعمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة الحيسية شمال غرب الرياض ودفع الى ميادين الشرف 3398 خريجا أمضوا عاما من التدريبات الشاقة للتعامل مع الإرهاب ومكافحة المجرمين تحت جميع الظروف الجغرافية والمناخية وذلك في معهد قوات الأمن الخاصة.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الاستقبال الرسمي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن محمد بن حمد العماني وأصحاب المعالي وضيوف القوات من مدنيين وعسكريين، وقضى سموه مع أبنائه 7ساعات متواصلة بدأها بجولة على مواقع الفرضيات حيث تفقد مركز القيادة والسيطرة لقوات الأمن الخاصة للاطلاع على المهام التي يقوم بها المركز ومنها الإدارة والسيطرة للمهام الأمنية وتوفير المعلومات وسرعة إيصالها للجهات الرسمية وإدارة الأزمات وتوثيق الحوادث الأمنية وتبادل المعلومات الأمنية مع القطاعات الأخرى حيث يتوفر في المركز أنظمة المعلومات الجغرافية لكافة مدن المملكة والتي تمكن القوات من أداء مهامها في أي مكان بالمملكة وذلك بمعرفة كافة الطرق والأماكن الحيوية وتحديد الأهداف وطرق التعامل معها كل على حسب موقعه ويتوفر بالمركز الصور الفضائية لكافة المدن وكذلك الخرائط العسكرية التي يتم إنتاجها حسب الاحتياج وبتقنيات مختلفة منها التصوير ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد وبهذه الأنظمة تستطيع القوات معرفة مواقع المهمة واستطلاعها من كل النواحي وإعداد الخطط اللازمة، ثم انتقل سموه إلى الموقع الثاني حيثُ اطلع على مهارات وفرضيات طلبة مركز التدريب بقوة الأمن الخاصة الثانية بمكة المكرمة، وبعد ذلك توجه إلى الموقع الثالث في ميدان المحارب حيثُ يعتبر هذا الميدان نواة وتأسيس الميدان الواقعي لعمل رجل قوات الأمن الخاصة وفيه قام طلبة معهد قوات الأمن الخاصة بالرياض بتطبيقات ومهارات مختلفة

سموه تأثر أثناء عرض كلمة للأمير نايف -رحمه الله- عن الإرهاب ومخاطره

ثم شاهد سموه فرضية التدريب على حماية الشخصيات حيثُ تم تدريب الدورة على أساسيات حماية الشخصيات الهامة وإجراءات الحماية اللصيقة وإجراءات الكمائن والمواكب وقد قامت الدورة بتطبيقات عملية تحاكي الواقع لمدة ثلاثة أيام داخل مدينة الرياض.

بعد ذلك انتقل الامير محمد بن نايف إلى الموقع الرابع للوقوف على عدد من التطبيقات والمهارات ومنها مهارة فنون القتال بالأيدي ومهارة الدفاع عن النفس ومشاهدة تطبيق فرضية اقتحام مبنى في منطقة وعرة يتحصن بها عدد من الإرهابيين وكذلك يستخدمون الكهوف المرتفعة للتخزين والمراقبة ويتم اقتحامهم بواسطة فرق الاقتحام بمشاركة طيران الأمن حيثُ يتم الرماية على المرتفعات من قبل طيران الأمن على الكهوف المحصنة المختبئ بها عدد من الإرهابيين ويتقدم الطلبة لاقتحام المبنى مستخدمين السواتر الطبيعية وتحت تغطية ذخيرة حية حيث يتم القبض على المطلوبين وهنا تحرص قوات الأمن الخاصة على تدريب الطالب قبل تخرجه على الدورات الأساسية في مختلف تخصصات القوات وعند تعيينه في أحد الوحدات يكون جاهزاً لمزاولة عملة وفي ذلك اختصار للوقت.

وواصل سموه تنقله إلى موقع دورة القتال بالمناطق المبنية والمفتوحة بواسطة العربات المدرعة والوقوف على المهارات التدريبية التي اكتسبها الخريجون

بعد ذلك أطلع على مركز الدراسات والاختبارات للمتفجرات والمقذوفات بقوات الأمن الخاصة الذي يقوم بدراسة كل ما يتعلق بالمتفجرات والمقذوفات وخصائصها وآثارها على الأرواح والممتلكات حيثُ قامت القوات بتطوير منظومة قياس احترافية وميدان اختبارات قياسي لإجراء الدراسات والمتعلقات بتأثير المتفجرات والمقذوفات وتعتبر المملكة هي الدولة الرابعة على العالم بعد الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا التي يوجد بها مثل هذا المركز حيث استمع سموه إلى إيجاز حول مشروع التجارب الحقلية لدراسة أثار موجات الانفجار على المنشآت.

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ثم انتقل سموه إلى موقع التجارب واستمع إلى شرح عملي حول آلية إعداد وتحضير مادة الانفو المستخدمة في المشروع وآلية وإجراءات الأمان المتبعة في التجارب وشرح حول آلية عمل أجهزة الرصد لتجارب الانفجار ومواقعها على الطبيعة وتوجه إلى الملجأ المخصص كغرفة تحكم حيث استمع إلى موجز حول تصميم الملجأ وأجهزة التحكم وآلية عملها ثم بدأ تنفيذ التجربة بعد التأكد من إجراءات الأمان والسلامة في الموقع وشاهد عينات اختبارية استخدمت في المشروع وأستمع إلى شرح حولها ثم شاهد تطبيقات لوحدة إزالة وإبطال المتفجرات بفرضية عمل كمين للقبض على مطلوبين باستخدام الوسائل البوليسية واستخدام العربات لكشف وإزالة المتفجرات.

وتوجه بعد ذلك إلى موقع تطبيقات دورة الصاعقة رقم 8 حيث شاهد سموه تطبيقات لطلبة الدورة حول اجتياز الموانع من الأسلاك الشائكة والنيران والتسلق والنزول من المباني.

وانتقل سموه إلى موقع تطبيقات قوة العمليات الخاصة حيث شاهد فرضية مداهمة مبنى يوجد به مطلوبين باستخدام وسائل التخفي عبر تكتيكات مختلفة ثم شاهد مهارة رجال القناصة، ثم انتقل سموه إلى موقع التمرين المشترك بوحدات القوات حيث يعتبر هذا التمرين هو الأحدث والأبرز في جميع الفعاليات الذي يهدف إلى الوقوف على مدى ما وصلت إليه وحدات القوات من جاهزية واستعداد للقيام بمهامها وواجباتها المناطة بها بعد أن انهوا برامجهم التدريبية التخصصية خلال الخطة التدريبية لهذا العام لينخرطوا بعد ذلك في عمل جماعي ليجسد روح الفريق الواحد ليتحقق بذلك مفهوم تدريبي مهم التدريب المشترك وذلك من خلال تعايش تلك الوحدات مع بعضها البعض في جو معركة مشابه للواقع الذي بدوره يؤدي إلى اكتساب المهارة القتالية العالية الاحترافية في الأداء كما ينمي هذا التمرين روح التعاون والتنسيق والإسناد المتبادل بين وحدات القوات في تنفيذ العمليات المشتركة والقدرة على القتال المتواصل بفعالية لأطول مدة ممكنة وفيه تتجلى أهمية تطبيق مبادئ وأسس مواجهات العمليات الأمنية المختلفة وسرعة اتخاذ القرار السليم في مواجهة المواقف المتغيرة أثناء سير العملية وكذلك قياس ما وصلت إليه الوحدات من تدريب على العمليات في ظروف الرؤية المحدودة والعمليات الليلية كما تم خلال هذا التمرين ممارسة أعمال وإجراءات القيادة وكيفية أعداد الخطط والأوامر حيث اعتلى سموه قمة من قمم الأمن مع رجاله صقور القمم ليشاهد ويستمع إلى الوصف والتعليق الحي والمواكب لجميع فعاليات التمرين الذي تم تنفيذه في موقع يحاكي طبيعة وبيئة العمل في المناطق الجبلية الوعرة المماثلة لطبيعة بعض القرى النائية ذات المباني العشوائية المتناثرة التي غالباً ما تجد هذه الفئة الضالة ملاذاً أمنا عن أعين الأمن ووفقاً للموقف المفترض يقدر عدد الإرهابيين من 25 إلى 150 شخصاً مسلحين بأسلحة كلاشنكوف وقذائف الأر بي جي وعدد من المتفجرات ويتحصنون في عدد من المنازل في القرية وبعض الكهوف الجبلية المحيطة بهم كما أن المنطقة بشكل عام تخللها الأودية والشعاب والشجيرات المتناثرة التي يفضلها الإرهابيون للاختباء عن أعين رجال الأمن وإعادة التنظيم والاستعداد للقيام بعملياتهم المخلة بالأمن والاستقرار وقد تم تكليف قوة الواجب والمكونة من كوكبة من وحدات القوات لتنفيذ هذه المهمة والقبض على هؤلاء المطلوبين أحياء إن أمكن حيث تم إنزال مظلي لعدد من رجال القوات بالقرب من موقع القرية لإجراء عمليات الاستطلاع.

وشاهد سموه عملية ليلية للمدرعات باقتحام موقع باستخدام التشكيلات المدرعة الحديثة وكذلك عملية للوحدة الخامسة قوة العمليات الخاصة لعملية اقتحام وتطهير ليلي. ثم انتقل إلى موقع الحفل الخطابي حيثُ بدأ بالسلام الملكي ثم استقل سموه عربة لاستعراض الآليات والتجهيزات ومن ثم استعرضت طوابير الدورات المنصة وقام تشكيل صامت من الطلبة بتطبيق عدد من الحركات العسكرية والتشكيلات وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم فكلمة لقائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن محمد بن حمد العماني عبر فيها عن مشاعر الحب وولاء منسوبي القوات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده مقدراً لسموه دعمه المباشر ورعايته للقوات ومناسبتها كما هي رعايته لجميع قطاعات الأمن، تلى ذلك كلمة الطلبة الخرجين ثم قام ركن التعليم بمعهد قوات الأمن الخاصة بإعلان أسماء المتفوقين حيث كرم سموه الخريجين وتسلم هدية تذكارية من قائد قوات الأمن الخاصة تعبيراً عن الشكر والامتنان لدعمه المتواصل ورعايته لهذه المناسبة الأمنية المهمة ومشاركته أبناءه الخريجين فرحتهم وبعد ذلك قام بالتجول في معرض قوات الأمن الخاصة بين الماضي والحاضر الذي تم عرضه أمام الجماهير في المهرجان الوطني للتراث والثقافة للجنادرية لهذا العام.