سيف بن زايد: رؤية القيادة وراء التميز والريادة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية القيادة الرشيدة وراء التميز والريادة.

وقال رداً على تغريدة لمعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر «تويتر»: «الأخ ضاحي، التميز اليوم نتيجة رؤية القيادة صناع الريادة، ونتيجة إرث عريق، وأنت ممن مهدوا الطريق، وتواصل دائم في وطن متلاحم».

وكان الفريق ضاحي خلفان قال في تدوينته: «يا فرسان الوزارة يا أهل الشبر الطويل نلتوا الفوز بجدارة لا يوجد مستحيل».

قيادات شرطية

وأهدى قادة الشرطة ورؤساء فرق العمل الفائزون بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز الإنجاز إلى قيادة الوطن ومختلف شرائح المجتمع وفئاته، مؤكدين العزم على المضي قدماً في ملحمة التحديث والتطوير التي تشهدها البلاد، ومثمنين دور الجائزة التحفيزي في ترسيخ قيمة العمل الجماعي والتفاني في خدمة الوطن وسكانه.

وتفصيلاً، اعتبر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أن فوز وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بفئة الجهة الاتحادية المتميزة، وفوز فريق القيادة في الوزارة برئاسة سموه بفئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة، يأتيان امتداداً للإنجازات المميزة التي تواصل الوزارة تحقيقها؛ انطلاقاً من رؤية التميز المستمدة من توجيهات قيادتنا العليا بشأن الارتقاء بمستويات الأداء والتطوير الحكومي، لافتاً إلى أن قيادة البلاد جعلت حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، وشعبه أسعد الشعوب.

صدارة

وهنأ تميم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتمكّن الوزارة من المحافظة على الصدارة، وذلك بفضل حرص سموه ومتابعته الدؤوبة لترسيخ ثقافة الجودة لدى العاملين في الوزارة؛ كنهج عمل يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، الرامية بمجملها إلى تطوير الخدمات وزيادة رضا المتعاملين، وتجهيز القيادات الشرطية للمشاركة بالجوائز الاتحادية والمحلية، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال التميز المؤسسي والوظيفي، ونشر المعرفة وتبادل أفضل الممارسات بين القيادات والإدارات الشرطية في الدولة.

الموارد البشرية

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، رئيس الفريق الفائز بجائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الموارد البشرية، أن فوز وزارة الداخلية، وتبوؤها موقعاً متميزاً ضمن الصدارة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، يمثلان حصاد غرس تفانى فيه جميع منتسبي الوزارة الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الإمكانات، ليصبح الابتكار والإبداع سمة من سمات بيئة العمل الشرطي.

وأشار إلى «أن هذه المشاركة الفاعلة والمتواصلة كل عام، تضاعف من مسؤوليتنا في الفترة المقبلة، لأننا أمام تحديات كبيرة، أولها المحافظة على ما أنجزناه، وثانيها مضاعفة هذه الإنجازات وتعظيمها كماً ونوعاً، وثالثها الاستمرار بخطى أسرع وبجودة أكبر وتميز أكثر في إنجاز مزيد من خططنا وبرامجنا ومشاريعنا الريادية».

التطبيقات الخضراء

وقال اللواء خليل داوود بدران، المدير العام للمالية والخدمات بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا الدائمة للتطبيقات الخضراء بوزارة الداخلية، رئيس الفريق الفائز بجائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء، «إن وزارة الداخلية تميزت في مجالات البيئة، بفضل توجيهات ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ما أسهم في تحقيق نتائج متميزة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، باعتبارها مطلباً أساسياً يسهم في دعم استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة، ويحفظ مكتسبات الوطن، وموضحاً أن الوزارة تبنت مجموعة من الآليات والسياسات المعنية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود والأوراق وغيرها.

وأوضح بدران أن مأسسة العمل في هذا المجال على مستوى الوزارة بدأت في عام 2009م، مع تبني الوزارة «ميثاق التميز البيئي» الذي يعني التزامها بالمحافظة على البيئة الخارجية، وتوفير بيئة عمل داخلية صحية للعاملين في الوزارة والمتعاملين معها، وتم وضع مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى متابعة تلك الجهود بشكل ربع سنوي منذ عام 2010م، وتزامناً مع جهود وزارة الداخلية بتبني سياسة البيئة، تم وضع استراتيجية البيئة والتطبيقات الخضراء، تطبيقاً لمنهجية إعداد الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

الجهة المتميزة إلكترونياً

وقال العقيد أنور الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، الذي تسلم جائزة وزارة الداخلية عن فئة الجهة الاتحادية المتميزة إلكترونياً، «إن الفوز كان عن الخدمات المتميزة تقنياً المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للحد من الجريمة»، وأضاف «فوزنا بهذه الجائزة وضعنا أمام تحدٍّ كبير للبقاء في المركز الأول، وبذل المزيد من الجهد والعطاء المتميز، للوصول إلى أعلى المراتب المتقدمة، حسب رؤية القيادة العليا، وتطبيق الخدمات الذكية».

وأعرب عن سعادة الفريق بالإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز بفضل دعم القيادة الشرطية التي لا تتوانى دائماً في توفير البيئة اللازمة للإبداع والابتكار، ودعم كل المشاريع والمقترحات الطموحة إلى خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

وأكد العقيد بركات الكندي، رئيس قسم تطوير النظم في وزارة الداخلية، ضمن الفريق الفائز بجائزة فريق تطوير الخدمات المتميز، عن مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي، أن الوصول إلى الجائزة كان بفضل روح التعاون بين فريق العمل الواحد الذي تكللت جهوده بتحقيق هذا التميز، مثمناً دعم القيادة الشرطية للفريق، وموضحاً أن النظام المذكور يهدف إلى توحيد أنظمة السير والمرور على مستوى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية عن طريق الموقع والهاتف النقال، ولافتاً إلى أن النظام عمل نقلة نوعية في شأن البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين، ويعتبر الفوز بالجائزة دافعاً وحافزاً لفريق العمل إلى التميز أكثر في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.