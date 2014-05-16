سلطان القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الأسرة العربية

كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الفائزين في جائزة الأسرة العربية في دورتها الثانية التي حملت شعار "بالترابط الأسري نسمو ونرتقي".

وتسلم المكرمون صباح أمس في مسرح قصر الثقافة شهادات التقدير والجوائز المخصصة لهم تقديرا لما قدموه من بصمات واضحة ومشرقة في العمل الاجتماعي والأسري.

وتصدر المكرمين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي منح جائزة شخصية العالم العربي الأولى للدعم الإنساني والترابط المجتمعي وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مجال دعم الأسرة العربية والحفاظ على تماسكها وإقامة العديد من المؤسسات والدوائر لخدمة الأسرة وزيادة ترابطها في الكويت وفي العالم العربي.

وتسلم الجائزة نيابة عن أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح وزير شؤون الديوان الاميري.

كما تم تكريم عدد من الأسر المتميزة التي كان لها بصمات واضحة ومؤثرة في تاريخ المنطقة العربية وهي أسرة أحمد بن خليفة السويدي وأسرة المجاهد عمر المختار وأسرة الدكتور رجاء ناجي مكاوي من المغرب وأسرة الشهيد سلامة النويري من فلسطين وأسرة ختام الرواشدة من الأردن.

وفاز بفئة المؤسسات الحكومية أو الأهلية الداعمة للثقافة الأسرية والأمان الأسري كل من محاكم دبي ووزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والمنظمة التونسية للتربية والأسرة.

وفازت مؤسسة الشارقة للإعلام بجائزة الأسرة العربية عن فئة الهيئات الاعلامية المقروءة أو المسموعة أو المرئية التي لها بصمات راسخة في خدمة للإعلام الأسري الهادف والقيادي.

وتم اختيار كل من مؤسسة الشارقة للخدمات الإنسانية بإمارة الشارقة ومعهد سكنية للأطفال ذوي الإعاقة من السودان عن فئة المؤسسات التي ساهمت في إيلاء قضايا ومشاكل المسنين جل الاهتمام.

ومن فئة الكليات الجامعية والمؤسسات الأكاديمية الداعمة للثقافة الأسرية فاز معهد الخدمة الاجتماعية بمصر. ومن فئة المراكز والمؤسسات العربية التي تعنى بقضايا الأسرة فاز بها مركز الدعم الاجتماعي والاندماج بكندا.

أسرتي وطني

وكانت مراسم الحفل بدأت بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة لمقر التكريم، حيث كان في استقبال سموه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية والشيخ حمد المالك الصباح وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار الشخصيات ورجالات الدولة وأعضاء من المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وتضمن الحفل عرضا مسرحيا بعنوان "أسرتي.. وطني" يحكي رحلة الكفاح التي عاشها الأجداد في سبيل توفير لقمة العيش وتوفير الحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.

عقب ذلك ألقى جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية كلمة قال فيها: "ها نحن بالحب نلتقي وها نحن على بركة الله نلتقي على أرض دولة الإمارات العطرة وتحت راية قيادتها المباركة نلتقي يحدونا الأمل بأن يكون المستقبل باهرا مشرقا لوطننا العربي ونسأل الله أن يحل الأمن والأمان على بعض ربوعه المتعثرة، ومن شارقة الحب عاصمة الثقافة الاسلامية نبعث برسائل فيها التقدير والمحبة لجميع شعوبنا العربية التي عانت في الأعوام الماضية معاناة كبيرة وخاصة الاسر السورية والفلسطينية التي تعاني الأمرين"، عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه جمال عبيد البح بتكريم الفائزين.

زيارة

زار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة المركز الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث تفقد انتخابات مجلس طلبة الجامعة، وشهد مشاركة الطلبة وهم يدلون بأصواتهم في أكشاك التصويت لإدارة مجلس الطلبة الجديد للعام الدراسي 2014 ـ 2015.

وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن رضاه تجاه طريقة إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة. وشكر سموه رئيس مجلس الطلبة السابق على جهوده التي بذلها طوال السنة الماضية، وتمنى التوفيق لمرشحي هذه السنة. وشكرت الدكتورة موزة الشحي، نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان على زيارته للانتخابات.