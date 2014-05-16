الحكام وحمدان بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة حمدان بن سعيد

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، تعازيهم ومواساتهم إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وإلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وإلى الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في وفاة الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان.

وأعرب سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما في هذا المصاب الجلل، راجيين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في قصر الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان في مدينة العين، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي والشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ حمد بن طحنون آل نهيان واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وعدد من معالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، بجانب جموع من المواطنين والمقيمين في الدولة.