خليفة يصدر مراسيم بتعيين وترقية ونقل وإنهاء خدمات سفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بإنشاء سفارة للدولة في نيوزيلندا، وتعيين وترقية ونقل وإنهاء مهام سفراء للدولة في بعض الدول.

ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2014 بإنشاء سفارة للدولة لدى نيوزيلندا في العاصمة ولنغتون.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2014 بتجديد إعارة عدنان سلطان سيف النعيمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى من وزارة الخارجية إلى نادي أبو ظبي للفروسية، وذلك لمدة سنة، تبدأ من الأول من أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2014 بإنهاء مهام نجلاء محمد القاسمي السفير غير المقيم للدولة لدى كل من مملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا.

إنهاء مهام

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 37 لسنة 2014، بإنهاء مهام يوسف علي العصيمي السفير غير المقيم لدى جمهورية قبرص. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2014، بإنهاء مهام محمد حمد عمران الشامسي السفير غير المقيم للدولة لدى سلوفاكيا. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 2014 لسنة 2014، بإنهاء مهام عبد الهادي عبد الواحد الخاجة السفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 2014، بإنهاء مهام أحمد عبد الرحمن الجرمن السفير غير المقيم لدى كوبا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2014، بإنهاء مهام أحمد عبد الرحمن السفير غير المقيم للدولة لدى هندوراس.

تعيين

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2014، بنقل نجلاء محمد القاسمي سفير الدولة لدى مملكة السويد، وتعين سفيراً للدولة لدى جمهورية البرتغال، مروراً بديوان عام وزارة الخارجية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2014، بتعيين عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفيراً للدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بدرجة سفير فوق العادة مفوض.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 44 لسنة 2014، بترقية خليفة عبد الرحمن محمد المرزوقي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول، إلى درجة وزير مفوض.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 45 لسنة 2014، بنقل عبد الله التكاوي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتنهى مهام عبد الله محمد التكاوي السفير غير المقيم للدولة لدى كل من ساحل العاج وبوركينا فاسو.