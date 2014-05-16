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وزراء وسفراء فى الاحتفال بيوم أوروبا

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وزراء وسفراء فى الاحتفال بيوم أوروبا وزراء وسفراء فى الاحتفال بيوم أوروبا

السبت 17-05-2014 00:17

احتفل جيمس موران سفير الإتحاد الأوربي بيوم اوبا وذلك بحديقة منزله بالزمالك وسط حضور لفيف من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال وسيدات المجتمع من مختلف الجنسيات منهم وزير الصّناعة منير فخري عبد النور ووزير الصحة د.عادل العدوى ووزير الاتصالات ووزير .وسفير اسبانيا وسفير المكسيك وسفير المانيا وغيرهم.

 

 

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