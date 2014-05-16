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إحراق ملصقات السيسى وتفريق مسيرة ليلية للإخوان بمدينة السادات

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إحراق ملصقات السيسى وتفريق مسيرة ليلية للإخوان بمدينة السادات إحراق ملصقات السيسى وتفريق مسيرة ليلية للإخوان بمدينة السادات

أضرم مجهولون، مساء اليوم ، النيران فى بنرات الدعايا الإنتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى بمدينة السادات محافظة المنوفية خلال مسيرة لجماعة الإخوان إعتراضا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وإحتجاجا على ما أسموه الانقلاب العسكرى .

وكان قد تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات يفيد بخروج مسيرة لجماعة الإخوان تضم نحو 200 شخص من أمام مسجد الإخلاص بالمنطقة الرابعة بالمدينة وقيام عدد منهم بإشعال النيران فى ثلاث بنرات داعيا إنتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى وسط هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة رافعين إشارات رابعة العدوية

وقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة فى الشوارع الجانبية بقنابل الغاز وسط حالة من الكر والفر بين قوات الشرطة وأعضاء الجماعة وعاد الهدوء مرة أخرى للمنطقة.

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