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بالصور .. محافظ مطروح يفتتح المهرجان الاقليمي للفرق المسرحية

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بالصور .. محافظ مطروح يفتتح المهرجان الاقليمي للفرق المسرحية بالصور .. محافظ مطروح يفتتح المهرجان الاقليمي للفرق المسرحية

افتتح اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح مهرجان المسرح الاقليمي للفرق المسرحية لعام 2013/2014 على مسرح قصر ثقافة مطروح فى الفترة من 15 حتي 24 مايو الجاري ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة واللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح وبحضور الاستاذ محمود طرية رئيس رئيس اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والباحث حمد خالد شعيب مدير عام ثقافة مطروح و عدد كبير من الاعلاميين عدد كبير من اهالي مطروح

وتتضمن عروض المهرجان خلال 10 ايام 19 مسرحية لفرق اقليم غرب ووسط الدلتا والتى تشمل فرق محافظات الاسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح تبدأ يوميا من السادسة مساء وحتي العاشرة مساءاً على مسرح قصر ثقافة مطروح تبدأ يومها الاول بمسرحية الكنز الضائع لفرقة مطروح القومية المسرحية

اكد الباحث حمد خالد شعيب مدير عام ثقافة مطروح ان محافظة مطروح تستقبل مهرجان المسرح الاقليمي هذا العام لأول مرة احتفالا بالعام الخمسين على انشاء مسرح ثقافة مطروح فى عام ،1964 مع ترحيب المحافظة بضيوفها

بينما اكد الاستاذ محمود طرية رئيس اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي مؤكداً على اهمية الفن والإبداع فى حياة الانسان و الشعوب ولا ينفصل عن روح العصر وهويته ومجدد ونبع للعطاء

ثم اعلن اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح عن بدء فعاليات المهرجان الاقليمي للفرق المسرحية مرحبا بضيوف المحافظة من الفنانين والإعلاميين

ثم قام محافظ مطروح ورئيس اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى بتبادل الدروع ثم تكريم ثلاثة من رجال المسرح بمطروح ومنحهم درع المحافظة وشهادة تقدير وهم كلا من الفنان المرحوم سعد السطوحي مؤسس المسرح فى مطروح وله ثلاث اعمال مسرحية تسلمت زوجته درع التكريم ، وحسين عبدالله ،واحمد رسلان مؤسس مسرحية الكنز الضائع

كما افتتح محافظ مطروح ورئيس اقليم غرب ووسط الدلتا على هامش افتتاح المهرجان الاقليمي للمسرح معرض فني للرسوم المعبرة عن الواقع المطروحي وتم عرض رقصات بدوية وسيوية وكذلك مشغولات للتراث البدوي وأعمال يدوية لبعض السيدات.

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