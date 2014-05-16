ضبط 8 طن اسمدة معدة للبيع بالسوق السوداء بسوهاج‎

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو كيرلس فايق مهني بسالي سن 26 صاحب مخزن أسمدة زراعية ويقيم دائرة مركز طما بتجميع كميات من الأسمدة الكيماوية

> المدعمة من قبل الدولة ومحظور تداولها أو التعامل فيها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمخالفة للقوانين

> والقرارات التموينية المنظمـة لذلك

> عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين وإدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبط المذكور وبحيازته [ عدد"160 " شيكارة أسمدة زنة الواحدة "50" كجم ] باجمالي 8 طن اسمدة

> بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

> تم التحفظ علي المضبوطات

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 6367 جنح مركز طما لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف