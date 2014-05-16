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سفراء 14″ دولة أجنبية” يتفقدون الاجراءات الامنية بشرم الشيخ

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سفراء 14″ دولة أجنبية” يتفقدون الاجراءات الامنية بشرم الشيخ سفراء 14″ دولة أجنبية” يتفقدون الاجراءات الامنية بشرم الشيخ

تفقد سفراء 14 دولة اجنبيه الاجراءات الامنية بمدينة شرم الشيخ برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوى مدير امن جنوب سيناء بدعوة من قائد القوات الدولية بسيناء لسفراء تلك الدول وهى” استراليا وكندا والتشيك وفنلندا والمجر واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والسويد وسويسرا واورجواي وامريكا وسنغافورة وكوريا الجنوبية”
> وقد قام سفراء تلك الدول بعمل جولات حره بالمدينة وزيارة لكمين شرم الشيخ الجديد حيث استمعوا لشرح وافي من اللواء محمود الحفناوي مدير الأمن وتفقدوا مبني السيطرة الأمنية بشرم الشيخ ، وقام الوفد بجولة بحرية .
> وقال سفراء تلك الدول للمحافظ أنهم لمسوا بأنفسهم مدي الأمن والأمان التي تتمتع به المدينة وأن البعض منهم اصطحب معه زوجته واسرته لإحساسهم أنهم في أمان ،
> ووعدوا بنقل تلك الصورة الرائعة إلى حكوماتهم وشعوبهم ، كما تقدموا بالشكر للشعب المصري .

وقال المحافظ أن شرم الشيخ مؤهلة لان تكون مدينة المؤتمرات الأولي في العالم لما بها من استعدادات وقاعات مجهزة .

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