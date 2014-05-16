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حملة لإنشاء أول جمعية أهلية لرعاية أسر شهداء ومصابى حوادث طريق الخارجة – أسيوط‎

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حملة لإنشاء أول جمعية أهلية لرعاية أسر شهداء ومصابى حوادث طريق الخارجة – أسيوط‎ حملة لإنشاء أول جمعية أهلية لرعاية أسر شهداء ومصابى حوادث طريق الخارجة – أسيوط‎

دشن نشطاء على صفحات التواصل الأجتماعى بالوادى الجديد حملة لإنشاء أول جمعية أهليه لرعاية أسر شهداء ومصابى طريق الخارجة – أسيوط.

وقال “حازم أبو الحسن “أحد مؤسسى الجمعية أن الجمعية تهدف إلي رعاية أبناء شهداء حوادث الطريق من حيث تيسير الزواج للذكور والأناث من أبناء ضحايا الحوادث.كما سيتم تقديم خدمة صحية متميزه للمصابين المشاركه فى مراقبة الطريق ورفع تقارير للمسؤلين عن أى ملاحظات من شأنها أحداث خطر على حياة المسافرين يأتى هذا بعد أن شهد طريق الخارجة – أسيوط كوارث وحوادث مرورية أودت بحياة الكثير من أبناء المحافظة.

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