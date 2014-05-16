ضبط 3 بنادق آليه و2 فرد روسي خلال حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة امنية بيانها كالتالي بندقية اليه عيار 7.62×39 م تحمل ارقام 20055090 باللغة الاجنبية على جسم السلاح وخزينه بها وعدد “10″ طلقات حيازة المتهم عبد الصبور احمد حسانين سن 35 مزارع ومقيم نجع الخيرات – الاغانه ومركز طما 00وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2246 اداري مركز طما لسنة 2014م 0

> كما تم بندقية اليه عيار 7.62×39 م تحمل ارقام 2267 باللغة الاجنبية على جسم السلاح وخزينه بها عدد “21″ طلقه من ذات العيار حيازة المتهم / عبد اللاه جوده عبد اللاه احمد سن 23 عامل ومقيم نجع الخيرات الاغانه مركز طما 00وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2247 اداري مركز طما لسنة 2014 وكذلك العثور علي بندقية اليه عيار 7.62×39 م تحمل ارقام 5368 باللغة الاجنبية على جسم السلاح وخزينه فارغةحيازة المتهم ياسر جلال عمر عطيه سن 27 عامل ومقيم الاغانه – مركز طما 00وتحرر عن ذلك المحضر

> رقم 2227 اداري مركز طما لسنة 2014.

> كما ضبط علي فرد روسى صناعة محلية وعدد “25″ طلقه من ذات العيار حيازة المتهم / علاء عبد الكريم محمد احمد سن 32 عامل ومقيم العتامنه – مركز طما – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2109 ادارى مركز طما لسنة 2014م 0

> وتمكن النقيب حازم على رئيس مباحث قسم الكوثر من ضبط فرد روسى محلي الصنع اثناء مرورة

> بدائرة القسم ملقاة على الارض – تحرر عن ذلك المحضر رقم 248 أدارى قسم الكوثر لسنة 2014م .

> وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة