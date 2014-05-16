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بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: ميزانية الجيش لا تتجاوز 5% من الموازنة

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بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: ميزانية الجيش لا تتجاوز 5% من الموازنة بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: ميزانية الجيش لا تتجاوز 5% من الموازنة

معتز بالله عبدالفتاح- أرشيفية

كشف الباحث السياسى معتز بالله عبد الفتاح، الميزانية الحقيقية للقوات المسلحة، ونقل عن أحد قيادات القوات المسلحة، لم يذكر اسمه، إنها لا تتجاوز 5% من الاقتصاد المصرى كما يتردد.

وأضاف “عبد الفتاح” فى برنامجه “باختصار” على “المحور”، “فى جلسة بقولهم إنتم وزارة الدفاع بتنتجوا مكرونة وأسمنت وبتتقال ميزانية الجيش تلت الاقتصاد المصرى، فرد أحد كبار قيادات الجيش، لم يذكر اسمه، قالى مستحيل ميزانية الجيش بالأرقام دى”، مؤكدًا “لو وصلنا لـ3 أو 4 أو 5% من الاقتصاد المصرى، يبقى حلو أوى”.

وتابع “عبد الفتاح”، “إن القيادى العكسرى قال لى عن الأراضى التابعة للجيش، نحن مستأمنون على أراضى الدولة بحكم القانون ولا نملكها، حيث لا يعبث بها الناس”.

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