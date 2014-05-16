بالصور.. برهامي من الوادي الجديد: المقاطعة خيار سلبي

عقد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية موتمر جماهيريا بقاعة نقابه المهندسين بالخارجة والداخلة بحضور اعضاء حزب النور بالوادى الجديد وذلك فى اطار حملة تأييد المشير عبد ا ​لفتاح السيسى رئيسا للجمهورية .

وأكد برهامى أن دراسة الواقع المصرى يحتاج لرئيس قوى يدرك حجم الأخطار التى تحيط بالدولة، ويحافظ عليها من التدهور وقال اخترنا السيسى لأنه سيحقق أهدافًا أكبر للمصريين مشيرًا إلى أن المقاطعة خيار سلبى.وأوضح خلال المؤتمر حزب النور بمركز الداخلة أن العالم العربى والإسلامى تعرضا خلال المراحل التاريخية لمحاولات تقسيم، مشيرًا إلى أن هذا ما يحاول البعض جر البلاد إليه الآن حيث يرغب أعداء الأمة لتقسيم البلاد..

واوضح أن واجبنا شرعًا مقاومة هذه المخاطر والحفاظ على هوية الأمة من خلال استقرار المجتمع بكل اطيافه واتجاهاته.