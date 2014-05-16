رئيس البرلمان الإثيوبي يدعو للتسامح والسلام في جنوب السودان

بحث رئيس مجلس النواب الإثيوبي، أبادولا جمدا، مع وفد من برلمان جوبا، في أديس أبابا، الخميس، سبل تعزيز السلام والتسامح وبناء ثقافة الحوار في جنوب السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن «جمدا» قوله أثناء الاجتماع، إن «الصراع يجب أن يحل بالحوار، وتعزيز التسامح بين جميع الأطراف».

وأضاف أن «جلوس أطراف الصراع على مائدة الحوار من شأنه أن يدعم فرص إنهاء العنف».

من جانبه، قال لوكا كي مونوجا، رئيس وفد برلمان جنوب السودان، الذي يزور إثيوبيا حاليًا، إن البرلمان سيعمل جاهدًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، وأضاف أن الوفد الجنوب سوداني حريص على تبادل أفضل الممارسات البرلمانية مع نظيره الإثيوبي من أجل تعزيز السلام والتسامح.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لإحلال السلام والاستقرار ببلاده.

ولم تذكر الوكالة أي معلومات عن أجندة زيارة الوفد الجنوب سوداني ولا مدتها.