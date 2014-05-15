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ضبط 25 كيلو بانجو بحوزة مزارعين بالأقصر

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ضبط 25 كيلو بانجو بحوزة مزارعين بالأقصر ضبط 25 كيلو بانجو بحوزة مزارعين بالأقصر

نبات البانجو

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة اﻻقصر ، الخميس ، من ضبط مزارعين وبحوزتهما 25 كيلو من نبات البانجو المخدر وذلك بدائرة مركز شرطة اسنا جنوبي المحافظة .

كان اللواء مصطفى بكر مدير امن اﻻقصر قد تلقي اخطارا من اللواء عصام الحملى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط حمادة سيد احمد 40 سنة مزارع ومقيم قرية الدبر وسبق اتهامه فى عدة قضايا و علاء الدين محمد احمد 30 سنة مقيم بذات الناحية حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما 25 كيلو من نبات البانجو المخدر.
> وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد اﻻتجار وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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