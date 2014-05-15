النني يتوج مع بازل بالدوري السويسري للمرة الثانية

توج محمد النني نجم منتخب مصر بلقب الدوري السويسري مع فريقه بازل للمرة الثانية على التوالي.

النني فاز بالدوري الموسم الماضي، وكان رفيقه في الفريق السويسري وقتها نجم منتخب مصر محمد صلاح، قبل أن يرحل الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي.

وفي الوقت الذي لم يستطع فيه صلاح قنص اللقب الإنجليزي مع تشيلسي، احتفل صديق عمره باللقب السويسري.

لكن بعيدا عن ذلك، يعد صلاح شريكا في اللقب كونه شارك مع بازل في 18 مباراة هذا الموسم.

تتويج بازل

جاء تتويج بازل بعد فوز الفريق على مضيفه أراو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة خاضها النني بأكملها.

سجل دي جيفروي وماتياس ديلجادو وفالنتين ستوكير ثلاثية بازل، التي جعلت الفريق يصل للنقطة رقم 69 قبل اسبوع واحد من نهاية الموسم.

ويحتل جراسهوبرز المركز الثاني في دوري سويسرا برصيد 65 نقطة.