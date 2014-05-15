النني وصلاح.. يدخلان تاريخ الاحتراف المصري

بات المصري محمد النني أول لاعب مصري يفوز ببطولة دوري في اوروبا مرتين، وذلك بعدما توج مع بازل باللقب السويسري.

لم يكن النني بمفرده في هذا الإنجاز، بل يشاركه معه محمد صلاح.

صلاح كان نجما فوق العادة في تتويج بازل بالدوري السويسري في الموسم الفائت.

هذا الموسم بدأ صلاح مع بازل، لعب حتى يناير، وتألق مع الفريق في 18 مباراة، ثم شد الترحال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وصحيح أن صلاح لم يكن موجودا مع بازل وقت احتفال الفريق باللقب، لكن مشاركته فيه تجعله أهلا للاحتفاء بالرقم القياسي المصري مع النني.

المحترفون المصريون لم يفوزوا بالكثير من الألقاب الأوروبية، لم ينجح أي منهم في قنص لقب دوري في أوروبا مرتين سوى صلاح والنني.

ميدو فاز بالدوري الهولندي مرة، وأحمد حسن توج في بلجيكا بالدوري مرة بدوره.