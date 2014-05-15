بالفيديو .. مانشستر سيتي يتلاعب بالعين في الإمارات

تلاعب مانشستر سيتي بمضيفه العين الإماراتي في مباراة استعراضية وتغلب عليه بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية سيتي ماركوس لوبيز في الدقيقة 63، وأضاف ستيفان يوفوتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

واختتم الناشئ هيوالا الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وخاض سيتي اللقاء بدون أغلب لاعبيه الدوليين الذين سافروا إلى بلادهم للاستعداد إلى كأس العالم 2014 في البرازيل.

بينما قاد سيتي سمير نصري وجايل كليشي ويوفوتيتش وألكسندر كولاروف.

وعلى الجانب الآخر أشرك العين العديد من نجوم الوطن العربي والأندية الأخرى على رأسهم نجم الإمارات إسماعيل مطر لاعب الوحدة ومحمد السهلاوي لاعب النصر السعودي.

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