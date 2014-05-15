ضبط 62 مطلوبًا وهاربًا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بشمال سيناء من ضبط 62 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية.

وقال مصدر أمني بشمال سيناء، إن ذلك جاء خلال الحملات الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأضاف المصدر، أنه في مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 20 محكومًا عليهم في قضية جنح الحبس الجزئي، و13 محكومًا عليهم في قضية جنح الحبس المستأنف، و13 محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و13 محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات المستأنفة، و3 محكومًا عليهم بالمخالفة.