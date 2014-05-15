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غياب «حملة السيسي» يلغي مناظرة مع «حملة صباحي» في اللحظات الأخيرة

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ألغيت في السادسة من مساء الخميس، مناظرة تليفزيونية كان من المفترض أن يكون طرفاها 4 أعضاء من حملتي المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح ، وحمدين صباحي، بواقع طرفين من كل حملة.

المناظرة كانت باستضافة الإعلامي طوني خليفة في برنامجه الذي يذاع على قناة «القاهرة والناس»، في حضور مراقب من «المصري اليوم»، للتعليق على تصريحات أعضاء الحملتين.

وحضر عضوا حملة حمدين صباحي في موعدهما، وانتظرا لأكثر من ساعة إلا أن طوني خليفة اضطر إلى إلغاء المناظرة لتسليم الاستديو إلى برنامج آخر.

وقال حسام مؤنس، عبر حسابه على «تويتر»: «إلغاء مناظرة مسجلة بين حملة حمدين وحملة السيسي بعد أكثر من ساعة انتظار لي والصديق أحمد كامل في ستوديو قناة القاهرة والناس، أبلغنا بأن ممثلي حملة السيسي أحدهما اختفى تماما ولا يجيب عن أي اتصالات، والآخر تأخر لأكثر من ساعة في الطريق».

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