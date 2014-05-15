بالفيديو.. سعوديون يستخدمون أبراج كهرباء ضغط عالي كـ«مراجيح».. ومسؤول: «هايموتوا»

قالت صحيفة «السبق» السعودية، الخميس، إن عددا من الشباب السعودي ظهروا، في مقطع فيديو، عقب تحويلهم أبراج الضغط العالي للكهرباء لمراجيح عقب ربطها بأحبال.

وأوضح مسؤول في شركة الكهرباء للصحيفة السعودية أنه تم إزالة الحبل عقب فصل الكهرباء عن هذه الأبراج الكهربائية التى تنقل 110 كيلو فولت.

وأوضح أن اللعب في أبراج الضغط العالي خطير جداً، ويؤدي إلى الموت، وما قام به هؤلاء الشباب «انتحار صريح».

وتابع أن شركة الكهرباء تعاني من بعض الشباب، الذين يلقون أسلاكاً على أعمدة الضغط المتوسط، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، وفصل التيار عن المشتركين في القرى وفي بعض المناطق.