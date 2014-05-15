شمس تعقد قرانها قريباً على رجل أعمال سعودي

بعد طول تفكير، وبعد قصّة حب جميلة، قررت الفنانة شمس أنّ تعقد قرانها على رجل أعمال سعودي، في الفترة القريبة المقبلة.

وقالت شمس في دردشة مع "سيدتي نت" إنّ زوج المستقبل موافق على عملها في الفنّ، وأوضحت: "هو في البداية كان يعارض عملي في الفن، ولكنه وافق بعد أنّ قلت له إنني لا يمكن أنّ أتخلّى عن عملي الفنّي على الإطلاق".

يُذكر أنّ شمس كان لها تجربة زواج سابقة، انتهت إلى الفشل بسبب غيرة زوجها من عملها في الفنّ.

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