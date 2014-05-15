سراج سند يلعب دور المرآة أمام عبد المجيد ورابح وراشد

في زحمة الاحتفالات والاستعدادات لها، قد يغيب عن المنظمين، أحياناً، الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة والأغراض الضرورية، التي لا تقلّ أهميّتها عمّا يحتاجه فريق العمل والمشاركون. وقد ينتج عن عدم الانتباه هذا انزعاج الفنانين، ليصل حدّ التذمّر، برغم بساطة هذا الغرض.

ومناسبة بحجم افتتاح مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدّة، والتّي تعتبر من أهمّ وأكبر المناسبات المحليّة، ينبغي على منظميها أنّ يقوموا بتوفير كلّ مستلزمات فريق العمل والفنانين المشاركين فيه. لكن يبدو أنّ عدم توفّر مرآة في غرفة الفنانين، من أجل أنّ يتفقد كلّ فنان مظهره الخارجي قبل الظهور أمام الجمهور، قد أزعج بعض الفنانين، كونها من أهمّ الأغراض التي يجب عدم نسيانها في المناسبات.

لكنّ وجود مصمّم الأزياء سراج سند في غرفة أزياء الفنانين: عبد المجيد عبد الله ورابح صقر وراشد الفارس، أنقذ الموقف، قبل افتتاح ملعب "الجوهرة"، خصوصاً حين فوجئ الجميع بعدم وجود مرآة، فما كان من المصمّم سراج إلا أن يلعب دور المرآة الخاصّة بكلّ فنان، حيث وقف أمام كلّ واحد منهم ليُرتّب هندامه.

ومع طرافة الموقف، إلا أنّ الفنان عبد المجيد عبد الله لم يكتفِ بقيام سراج بلعب دور المرآة. وكي يطمئن إلى مظهره وشكله، طلب جوّال المصمّم ليرى نفسه في انعكاس الضوء على الشاشة، حتى يتأكّد من أنّ مظهره هو كما يحبّ أن يظهر عليه أمام الجمهور الكبير.

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