بالصور: النجوم يشاركون السلطان سليمان وداع والدته إلى مثواها الأخير

فقد الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان والدته علياء (73 عاماً) بعد صراع طويل لها مع مرض الورم الوعائي في القلب وأمراض أخرى ظلت تعالج منها منذ فترة طويلة، حيث كان يحرص إبنها خالد على أخذها بنفسه إلى المستشفى للكشف الأسبوعي والعلاج ،وكان موعده الأسبوعي معها أحد مواعيده المقدسة غير المستعد لإرجائها لأي سبب من الأسباب حتى وصفته الصحافة التركية حين نشرت هذا الخبر بالإبن البار بأمه رغم انشغاله الفني وارتباطاته الكثيرة،وقد فارقت والدته الحياة في منزلها الخاص بعد إصابتها بضيق تنفسي مفاجىء مساء الأربعاء 14 مايو (أيار) 2014.

وبالدموع ودع الممثل التركي الأربعيني خالد أرغنش والدته الراحلة علياء بعد الصلاة على روحها في جامع زينجير ليكويو في اسطنبول،وساندته بحب زوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة. وحضر إلى العزاء والجنازة عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير من بينهم رئيس بلدية باشيكتاش مراد خازندار ورئيس البلدية الأسبق مصطفى ساريغول،والمنتج كريم شاتاي ومنتج "حريم السلطان" تيمور ساوجي،والنجوم: كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا، وبوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك،وخديجة شندل الشهيرة بديلا هانم،وميليسا سوزين الشهيرة بنارين، وسنيم كوبال الشهيرة بنور،وميتي هوروز أوغلو الشهير بسهيل،وجيداء دوفنجي الشهيرة برفيف،ومراد يلدريم الشهير بأمير وزوجته بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بآزاد،وأوزان جوفين الشهير برستم باشا،ووحيدة بيرتشين الشهيرة بالسلطانة هيام في الموسم الرابع من (حريم السلطان)،وسلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة،ونور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران التي لوحظ حضورها بمفردها بدون زوجها، وأوكان يالبيك الشهير بابراهيم باشا،ونبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم،وميلتم جومبول الشهيرة بالسلطانة فاطمة،وإراس بولوت أنيملي الشهير بالأمير بايزيد،وأنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم الثاني، وسيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم،وسارب أكايا الشهير بالحارس أتماجا وشقيقه كايا أكايا الشهير بلقمان آغا،وباشاك سايان الشهيرة بجيداء، بالإضافة إلى مشاهير الدراما والإعلام والغناء،وأرسل بعضهم باقات زهور كبيرة إلى المسجد ومقبرة العائلة.

ومن المفترض بخالد أن يقدم فقرات حفل توزيع جوائز مهرجان الفراشة الذهبية الفني مساء الثالث والعشرين من شهر مايو (أيار) الجاري الذي سيبث على الهواء مباشرة على قناة d التركية ،ويخشى أن يجبره حزنه على الإعتذار عنه. لكن المقربين منه يؤكدون أنه قوي ولن يتراجع عن التزام اتفق عليه مسبقا لأي سبب من الأسباب.