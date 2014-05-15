أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: لجنة التظلمات كانت ستمنحنا نقاط بتروجيت .. لو خسرنا من دجلة

Google+ Print
ميدو: لجنة التظلمات كانت ستمنحنا نقاط بتروجيت .. لو خسرنا من دجلة ميدو: لجنة التظلمات كانت ستمنحنا نقاط بتروجيت .. لو خسرنا من دجلة

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه كان يعلم ان لجنة التظلمات ستمنح فريقه نقاط مباراة بتروجيت لو خسر من وادي دجلة.

وكان الزمالك قد تظلم من الخسارة أمام بتروجيت 4-2 بسبب حضور جماهير لتأجل اللجنة مناقشة الأمر إلى ما بعد مواجهة الزمالك ودجلة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة لينتظر الحسم في المواجهة الأخيرة أمام منافسه اتحاد الشرطة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية "كنت أعلم أن لجنة التظلمات ستمنحنا نقاط مباراة بتروجيت لو خسرنا من دجلة".

وتابع "التعادل مع دجلة أبقى آمال الجميع للجولة الأخيرة، وأريد التأهل بمجهود فني وليس إداري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع