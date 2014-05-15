ميدو: لجنة التظلمات كانت ستمنحنا نقاط بتروجيت .. لو خسرنا من دجلة

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه كان يعلم ان لجنة التظلمات ستمنح فريقه نقاط مباراة بتروجيت لو خسر من وادي دجلة.

وكان الزمالك قد تظلم من الخسارة أمام بتروجيت 4-2 بسبب حضور جماهير لتأجل اللجنة مناقشة الأمر إلى ما بعد مواجهة الزمالك ودجلة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة لينتظر الحسم في المواجهة الأخيرة أمام منافسه اتحاد الشرطة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية "كنت أعلم أن لجنة التظلمات ستمنحنا نقاط مباراة بتروجيت لو خسرنا من دجلة".

وتابع "التعادل مع دجلة أبقى آمال الجميع للجولة الأخيرة، وأريد التأهل بمجهود فني وليس إداري".