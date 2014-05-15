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سسكا موسكو يتوج بلقب الدوري الروسي للمرة الخامسة في تاريخه

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سسكا موسكو يتوج بلقب الدوري الروسي للمرة الخامسة في تاريخه سسكا موسكو يتوج بلقب الدوري الروسي للمرة الخامسة في تاريخه

موسكو، (إفي): حقق سسكا موسكو اليوم فوزا هاما على لوكوموتيف موسكو في الجولة الختامية من الدوري الروسي لكرة القدم، ليتوج باللقب، بفارق نقطة وحيدة عن زينيت بطرسبرج الوصيف.

وأحرز هدف "التتويج بالبطولة" لسسكا، لاعب الوسط الصربي زوران توسيتش في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليحسم اللقب الذي دام التنافس عليه حتى الرمق الأخير.

ولم يسعف زينيت فوزه العريض على مضيفه كوبان بأربعة أهداف مقابل واحد، ليبقى في الوصافة ويغيب عن منصات التتويج.

واحتل سسكا الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما جاء زينيت ثانيا بـ63 ، أما لوكومتيف الذي كانت لديه فرصة لقنص اللقب هو الآخر فاحتل المركز الثالث بـ59 نقطة.

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