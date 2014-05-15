توقيع بروتوكول لإحلال ألف ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعى فى القاهرة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة والصندوق الإجتماعي للتنمية لإحلال أقدم 1000 ميكروباص في القاهرة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور كل من الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وهناء الهلالي القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويهدف البروتوكول إلى استبدال وإحلال ألف مركبة سرفيس قديمة يزيد عمرها عن 30 عاماً، ومازالت تعمل بالقاهرة ضمن الأسطول الحالي الذي يبلغ حجمه أكثر من 9 آلاف ميكروباص تنقل يومياً حوالي 5 ملايين راكب وتخدم محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

ويتضمن البروتوكول قيام محافظة القاهرة بتجديد الوحدات المطلوب تحديثها، وتوفير بدائل من السوق المحلي من الميكروباصات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي والمساهمة في مقدم الثمن بما قيمته 5 آلاف جنيه لكل ميكروباص، وذلك في مقابل استلام السيارات القديمة والتخلص منها لمنع إستخدامها مستقبلاً.. وتساهم وزارة البيئة في هذا البروتوكول بما قيمته خمسة آلاف جنيه لكل سيارة شريطة أن تعمل السيارات الجديدة بالغاز الطبيعي بما يضمن الحفاظ على البيئة.

وقد تعهد الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاقد مع البنوك لتمويل قرض شراء السيارات الجديدة بفوائد ميسرة وعلى مدى زمني مناسب.

ويضمن البروتوكول دخلاً أكبر لأصحاب السيارة حيث تستطيع تلك السيارات الحديثة العمل بسرعة أفضل كما أنها ستكون قليلة الأعطال ويمكن أن تعمل على خطوط سريعة بما يضمن سداد الأقساط والحصول على دخل أفضل واستخدام اللوحات القديمة في إعادة ترخيص السيارات الجديدة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن جهود محافظة القاهرة بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية لتحسين خدمات النقل في القاهرة وتشجيع رئيس الوزراء للمبادرات الجديدة للتخفيف على المواطنين.

أ ش أ