بالصور…13 ألف ناخب قبل ساعتين من اغلاق الصناديق بالرياض وجدة

تواصل الإقبال الكثيف من الناخبين المصريين بالسعودية، في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، حيث تجاوز عدد المصوتين في السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، الـ13 ألف ناخب، وذلك قبل ساعتين من موعد اغلاق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

وأشار بيان للسفارة المصرية في الرياض إلى أن عملية التصويت لم تشهد أي معوقات أو مشكلات، وأن أبرز ملاحظات اليوم الأول، تتمثل في الحضور القوي لعنصري الشباب والنساء، فضلا عن الأجواء الاحتفالية التي غلبت على الناخبين، واصطحاب الكثير منهم لأبنائهم الصغار، رغم أن الطوابير امتدت احيانا لخارج مقر السفارة.

> ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم غد الجمعة، أول يومي العطلة الإسبوعية، مزيدا من الإقبال، سواء من المصريين المقيمين في الرياض، أو القادمين من خارجها، وكذلك الأمر بالنسبة لقنصلية جدة، والمناطق التابعة لها، وهو ما تم الاستعداد له جيدا، من خلال 13 لجنة في مقر السفارة في الرياض، و12 لجنة أخرى بمقر القنصلية المصرية في جدة.

> ودعت السفارة أبناء الجالية إلى الحرص على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وعدم التخوف من وجود زحام، حيث أن عملية التصويت تسير في سلاسة ويسير، فضلا عن توفير أماكن مغطاة، سواء داخل السفارة أو خارجها، إضافة للتعاون الكبير من قبل السلطات السعودية، التي تقوم بتسهيل وصول الناخبين إلى مقر السفارة بالحي الدبلوماسي، فضلا عن التأمين التام للناخبين، ومساعدتهم في تجنب الزحام والتكدس.