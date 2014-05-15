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السيسي: تنفيذ ممر التنمية خلال 18 شهرًا بدلًا من 10 أعوام

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السيسي: تنفيذ ممر التنمية خلال 18 شهرًا بدلًا من 10 أعوام السيسي: تنفيذ ممر التنمية خلال 18 شهرًا بدلًا من 10 أعوام

كشف  المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى  عن الخطوط العريضة لبرنامج عمله خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفقا للأولويات التى حددها لضمان النهوض بمصر فى أسرع وقت ممكن، وقال إنه سيعمل على إعادة تأهيل البنية الأساسية فى عدة محافظات وفى توقيت متزامن لجذب الاستثمارات الصناعية إليها، بهدف الخروج من حيز العمران الحالى الذى لا يزيد على سبعة بالمائة من مساحة .

وأكد ، فى الجزء الأول من حواره مع الأهرام أجراه محمد عبد الهادي رئيس التحرير وينشر غدا على صفحتين، بجريدتي الاهرام والأخبار،  أنه سيطلب تنفيذ مشروع ممر التنمية فى مدة لا تتجاوز 18 شهرا بدلا من عشرة أعوام، ويمتد المشروع بطول 1200 كيلومتر تقريبا من الإسكندرية إلى أسوان غرب النيل، وتتقاطع معه عدة محاور عرضية تصل حتى ساحل البحر الأحمر، ويكفل المشروع ربط محافظات الصعيد بساحل البحر لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مثل التعدين، واستصلاح الأراضى، والسياحة.

وقال إن المعدات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح موجودة بالفعل، وبالنسبة للتمويل، أكد السيسى أنه يعتزم الاعتماد أولا على قوة مصر الذاتية، ثم المساعدات الخارجية عندما يتطلب الأمر ذلك، والاستثمار المصرى والعربى والأجنبي. وقال إنه استنادا إلى تقديرات المختصين والعلماء، فإن كل محافظة مصرية سوف تشهد ضخ نحو أربعة مليارات جنيه خلال العام الأول من تنفيذ خطة التنمية الشاملة المنشودة، وأكد أن القرى المصرية الأشد فقرا سوف تشهد إعادة تأهيل شاملة لبنيتها الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين الذين عانوا طويلا خلال ال 40 عاما الماضية بهدف إخراج البلاد من دائرة الفقر خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وقال: إن الشباب لهم دور بارز فى الاضطلاع بخطة التنمية، وأكد أن الشباب فى مختلف المواقع والوزارات سوف يتلقون التدريب والتأهيل اللازمين تمهيدا لتولى المسئولية فى قيادة الدولة.

وبالنسبة للمناطق ذات الأولوية التنموية، قال السيسى إن خطة التنمية ستمنح الأولوية للصعيد، ومثلث حلايب وشلاتين، وسيناء، والمنطقة الغربية.

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