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ننشر تفاصيل إنسحاب حملة السيسي من مناظرة حملة حمدين صباحي

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ننشر تفاصيل إنسحاب حملة السيسي من مناظرة حملة حمدين صباحي ننشر تفاصيل إنسحاب حملة السيسي من مناظرة حملة حمدين صباحي

اعتذر محمود بدر، عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح ، المرشح للرئاسة، للإعلامى طونى خليفة عن الظهور في اللقاء المشترك مع أعضاء من حملة المرشح حمدين صباحى.

وكتب “بدر” على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم، الخميس، “حملة الخصم المنافس لا يمكن الحوار معها أو الظهور معها إطلاقا، لأنهم لا يجيدون إلا لغة التخوين والسباب.. ويحتاج كثير منهم الي تعلم اداب الحوار الا من رحم ربي “.

كما اعتذر طارق الخولي، متعللا بتوقف الطريق وعدم وجود سيارة خاصة لنقله إلى الاستوديو.

فيما وصل ممثلا حملة حمدين صباحي إلى الاستوديو في الموعد المحددن إلا أن القناة اضطرت إلى إلغاء الحلقة.

وكان طوني خليفة، مقدم برنامج “أجرأ الكلام”، على قناة “القاهرة والناس”، أعلن عن مناظرة بين كل من حسام مؤنس، وأحمد كامل البحيري ممثلان عن حملة حمدين صباحي،  من جهة، ومحمود بدر، وطارق الخولي،  ممثلان عن حملة السيسي، من جه أخرى.

 

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