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القائم بالأعمال المصري بأنقرة يوجه نداء للمصريين بضرورة للإدلاء بأصواتهم

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القائم بالأعمال المصري بأنقرة يوجه نداء للمصريين بضرورة للإدلاء بأصواتهم القائم بالأعمال المصري بأنقرة يوجه نداء للمصريين بضرورة للإدلاء بأصواتهم

وجه الوزير المفوض حسين السحرتي ، القائم بأعمال السفارة المصرية بأنقرة ، نداء للمصريين المتواجدين في تركيا بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وصرح السحرتي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – أن هناك حرص كبير من الناخبين المصريين المتواجدين في تركيا إما مقيمين بها أو في زيارة للسياحة أو حضور المؤتمرات للإدلاء بأصواتهم ، مشيرا إلى أن اليوم الأول من التصويت فقط تجاوزت نسبته جميع أيام التصويت في الاستفتاء على الدستور.

وأكد على أنه يجب على المصريين انتهاز الفرصة للإدلاء بأصواتهم وخاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والتي تتضمن التصويت ببطاقة الرقم القومي حتى لو لم تكن سارية أو بجواز السفر المميكن الذي يحوي الرقم القومي للمواطن.

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