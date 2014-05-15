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صباحي: لا تنازل عن تحقيق أهداف الثورة.. والثلاث سنوات الماضية “مضيعة للوقت”

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صباحي: لا تنازل عن تحقيق أهداف الثورة.. والثلاث سنوات الماضية “مضيعة للوقت” صباحي: لا تنازل عن تحقيق أهداف الثورة.. والثلاث سنوات الماضية “مضيعة للوقت”

حمدين صباحي

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، إن ترشحه للانتخابات الرئاسية، جاء عقب ثورتين عظيمتين، موضحًا أن الثورة لا بد وأن تصل للحكم في نهاية المطاف.

وأوضح صباحي، خلال حواره على قناة “سكاي نيوز عربية”، مع الإعلامية الجزائرية فضيلة السويسي، أن “طريق الدولة المصرية هو الوصول لانتخابات ديمقراطية، لتمكين الثورة من بناء دولة بحجم طموحات الشعب المصري، لافتًا إلى أنه “لا يوجد رفاهية لضياع الوقت مرة أخرى”، مشددًا على أنه “لا تنازل عن تحقيق أهداف الثورة”.

وتابع “المضيعة الحقيقية للوقت تمت في الثلاث سنوات الماضية”.

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