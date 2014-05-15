رئيس اتحاد الغرف: الفلبين بوابة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الآسيان

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ، إن تعزيز التعاون مع الفلبين ضروري باعتبارها بوابة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الآسيان ، مشيرا إلى أهمية زيادة البعثات التجارية وزيارة رجال الأعمال في البلدين.

وأوضح الاتحاد ، في بيان اليوم الخميس ، أن الوكيل استقبل كلارو اس كريستوبال سفير الفلبين في القاهرة وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي انخفض إلى 56 مليون دولار عام 2013 مقابل 105 ملايين دولار عام 2011.

وأشار البيان إلى أن السفير الفلبيني استعرض ، خلال اللقاء ، الفرص الاستثمارية في بلاده والتي يبلغ إجمالي حجم استثماراتها في مصر نحو 2.5 مليون دولار فقط.

وأكد كريستوبال ضرورة زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفلبين ترغب في استيراد الأرز، الطماطم، السكر، الكيماويات غير العضوية، الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية من مصر، وتصدير التبغ، الزيوت، العطور، الفواكة والمعدات من الفلبين إلى مصر.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على أنه سيتم توقيع اتفاق تعاون اقتصادي مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الفلبين بمقر وزارة الخارجية المصرية، وذلك خلال زيارة وزير خارجية الفلبين لمصر يوم الأحد المقبل بحضور وزيري الخارجية في كلا البلدين.

ويضم اتحاد دول جنوب شرق آسيا “آسيان” 10 دول في جنوب آسيا عدد سكانها 600 مليون نسمة حجم التجارة بينها تصل إلى نحو تريليونا و536 مليار دولار سنويا.

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