تهانى الجبالى: مصر كانت معرضة للتقسيم على يد المعزول مرسى

قالت المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن مصر كانت معرضة للتقسيم على يد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ، وأن الشعب المصري استدعى المشير عبدالفتاح السيسى لقيادة الوطن بدلا من قيادة الجيش .

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقدته نقابة الفلاحين بكفرالشيخ اليوم الخميس بحضور السفير محمود كارم منسق حملة المشير السيسي وأسامة الجحش نقيب فلاحين مصر وعلى رجب نقيب فلاحين كفرالشيخ.

وقالت الجبالي ، إننا نريد رئيس يكون لديه قدرة على الاستقلال وأن الشعب المصري هو القائد وأن المشير يستقي من الشعب القوة وأن المرأة المصرية عنوانها الحفاظ على الأب البار عبد الفتاح السيسي ، مضيفة أن الشعب عليه أن يمكن السيسي من القيادة لأن المشوار طويل .

وأكدت الجبالى أن الشعب المصرى قاد نفسة بنفسه وأن ارادته هى التى حركت الجيش وأن الشعب سيستكمل مشواره فى الانتخابات القادمة .

وشددت الجبالي على أن الخطر يحدق بمصر حتى وصل إلى منابع النيل ولذا استدعى الشعب المصرى قائد الجيش لأنه استشعر الخطر ورأى ضرورة أن يكون جيشه فى ظهره .

وقالت الجبالى إن تاريخ مصر الحديث يشهد أن أسوء من حكم مصر هم المدنيون مثل إسماعيل باشا صدقي الذي ألغى دستور 19 وجاء بدلا منه دستور 30 وقامت على هذا الدستور سبع سنوات والثاني هم الإخوان الذين كانوا سيدخلون مصر إلى الخطر ، لافتة إلى أن خروج شعب مصر يومي الإنتخابات 26 و27 مايو سيكون ردا على أعداء الوطن .

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