الخارجية : مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة فاقت التوقعات و57 ألف إجمالي المصوتين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن إجمالي عدد المشاركين في التصويت باليوم الأول بالخارج بانتخابات الرئاسة وصل لـ 57 ألف شخص .

وكانت عملية التصويت الخارج قد بدأت اليوم الخميس، على أن تستمر عملية التصويت أربعة أيام في هذه الانتخابات للجاليات المصرية في أكثر من مائة دولة حول العالم، تنتهي في 18 مايو الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في 6 يونيو وتنتهي في 9 يونيو 2014.

وتنظم الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد يومي 26 و27 مايو الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو 2014، إن لم يحسم أحد المرشحين نتائج السباق من الجولة الأولى.