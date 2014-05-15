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بالصور .. انطلاق مسيرتين أنصار السيسي وصباحي في توقيت ومكان واحد ببنها

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بالصور .. انطلاق مسيرتين أنصار السيسي وصباحي في توقيت ومكان واحد ببنها بالصور .. انطلاق مسيرتين أنصار السيسي وصباحي في توقيت ومكان واحد ببنها

 

مسيرتين أنصار وصباحي في توقيت ومكان واحد ببنها

شهدت مدينة بنها، مساء اليوم، مسيرتين لانصار المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي تصادفا انطلاقهما في ان واحد بمنطقة بنها الرياضي بطول شارع فريد ندا، دون حدوث أي مشاحناتى.

وتسابق أنصار كلا المرشحين في ترديد الهتافات المؤيده لكلاهما , وقامو بتشغيل الأغاني والأناشيد لكليهما مستخدمين أجهزة الدي جي , وقامو برفع الافتات المؤيده لهما وسط جو من الاحترام المتبادل بين الفريقين حيث لم تشهد المسيرتين اي مشاحنات او اي اجواء عصبيه حيث التزم كل طرف بتشجيع المرشح الخاص به في جو من الديمقراطيه , وقام كل طرف برفع صور المرشح الخاص به , وسلك كل طرف طريق مختلف عن الاخر .

من جانبه قال احمد كامل مرعي، منسق حملة السيسي بالقليوبية، إن المشير عبد الفتاح السيسى هو أكثر شخص يضمن لنا كمصريين الرفض التام لكل أشكال وصور التبعية للقوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية , كما أن المشير السيسى يمتلك أدوات كثيرة فى حل المشاكل لأنه يشعر بكل المشكلات التي يعاني منها المصريون .

وقال محمد عبدالكافي، عضو حملة صباحي بالقليوبيه إن حملة صباحي هي الأقوي فعليا علي الارض , مشيرا إلى أن الحمله تعقد كل يوم مسيرات للمرشح الرئاسي بمختلف قري ومراكز المحافظه .

 

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