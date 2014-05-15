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بالصور.. محافظ الفيوم يحيل أطباء وموظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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unnamed (31)قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بمنشاة ظافر التابعة لمركز إطسا، رافقه خلالها المهندس محمود طلبه رئيس مركز ومدينة إطسا.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتفقد الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية وتلاحظ تغيب عدد كبير من الأطباء والموظفين بالوحدة أو انصرافهم عن العمل بدون إذن مما أثر على سير العمل بالوحدة وتقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته بعمل حصر لكافة الأطباء والإداريين المتغيبين عن العمل أو المنصرفين بدون إذن وإحالتهم للتحقيق لإتخاذ الإجراء المناسب حيالهم، مشدداً على ضرورة ضبط منظومة العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى من أبناء المحافظة.

 

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