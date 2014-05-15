دفاع «حبارة» يطلب عرضه على مستشفى الأمراض النفسية

قال الشاهد الثاني مينا ممدوح منير، في محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة رفح الثانية»، والمتهم فيها عادل حبارة، الخميس، إنه لا يعرف سبب اعتداء المتهمين عليهم , إلا أنه تلاحظ له أنه بعدما تولى المشير عبد الفتاح السيسى حكم البلاد بدأوا يتعرضون للاعتداء بشكل مكثف حيث كان يطلق عليهم النيران وهم داخل الكتيبة بالمعسكر.

وطلب دفاع المتهم عادل حبارة ضم التحريات التي أجرتها المخابرات الحربية بشمال سيناء والتي أشار إليها وكيل النيابة العسكرية وسماع أقوال السائق الذي قام بتسليم العساكر والأتوبيس لسائق آخر لتوصيلهم إلى رفح، كما طلب من المحكمة عرض «حبارة» على مستشفى الأمراض النفسية لأنه يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية.

وطلب دفاع المتهم محمد عساكر استخراج شهادة تحركات للمتهم من الفترة 1 يناير 2011 حتي الآن، وأهاب المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لأهميته والاستناد إليه في المرافعة.