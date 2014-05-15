تأجيل نظر تظلم حمزاوى ونجل القرضاوي وقنديل على قرار منعهم من السفرلجلسة 11 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد , نظر التظلم المقدم من كل من الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الامة والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على قرار منعهم من السفر لاتهامه بإهانة القضاء إلي 11 يونيه المقبل.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد قررت منع حمزاوي و 19 شخصًا آخرين من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية

> ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.

> وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.