منسق حملة السيسي: “نجمنا عالي.. وموعدنا يومي الاقتراع”

أقامت عصر اليوم النقابة العامة للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره الألاف من اهالى المحافظة لدعم المشير عبد الفتاح السيسي المرشح فى الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور نقيب الفلاحين والسفير محمود كارم منسق عام حملة المشير السيسي الرئاسية والمستشارة تهانى الجبالى وعدد من قيادات المحافظة وأهلها وشباب الحملة.

قدم السفير محمود كارم التحية لاهالى محافظة كفر الشيخ والعاملين بالمنطقة الصناعية فى بلطيم ومطوبس وشكر أعضاء نقابة الفلاحين والأسرة الزراعية بالمحافظة على النظام التعاوني الزراعى المثالى الذي ينتهجوه ، كما حيا جميع العاملين فى كل الوحدات المحلية ال ٤٤ بالمحافظة وأشاد بالدعم الذى لمسه من كل سكان وأهالي كفر الشيخ والذى قدموه للحملة على مدى قرى المحافظة ال١٦٢ قرية و ١٦٢٥ كفر وعزبة.

وأضاف كارم ان الشعب المصرى يدرك أهمية محافظة الأرز – كفر الشيخ- والتى توفر ٤٠٪ من الانتاج المحلى للأرز فى مصر وشكر كل العاملين بمضارب الأرز فى فوه ، وقال كارم ان الشعب المصرى ينتظر اللحظة الحاسمة فى اعلان اسم رئيس الجمهورية القادم ولذلك على كل مواطن ان لا يتقاعس عن اداء واجبه الوطنى و ممارسة حقوقه المدنية فى الإدلاء بصوته الحر فى الانتخابات المصرية .

وأكد على أن رؤية المشير تنظر فى احتياجات المصريين الملحة وتشمل ملفات الامن والاستقرار السياسي والتنمية ودعم الاقتصاد وحرصه على العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان بما فى ذلك الحق فى التعليم والحق فى الصحة وحق كل مواطن فى الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وناشد كل الشباب بالمحافظة وكافة الأطياف والفئات بالنزول للإنتخابات أيام ٢٦ و٢٧ مايو الجارى، واختتم كارم كلمته قائلا : “إحنا نجمنا عالى ومتنسوش رمز النجمة موعدنا يوم الاقتراع، ولتحيا مصر ،تحيا مصر ، تحيا مصر”.