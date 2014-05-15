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إطلالات لافتة مع انطلاق مهرجان "كان" 2014

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إطلالات لافتة مع انطلاق مهرجان "كان" 2014 إطلالات لافتة مع انطلاق مهرجان "كان" 2014

الخميس 15-05-2014 10:50

اعتدنا على مشاهدة أجمل الإطلالات وأكثرها فخامة ورقي على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي كل عام، حيث تتنافس النجمات على الظهور بأناقة في كل مرة، ومع بداية مهرجان "كان" هذا العام لم توفر النجمات جهداً ليحققن الإطلالة المثالية، فأي منهن كانت الأجمل برأيك؟

أعطيت الممثلة الجميلة نيكول كيدمان Nicole Kidman لقب ملكة مهرجان "كان" العام الماضي، حيث تألقت فيه بإطلالات ساحرة وأنيقة، وقد أكملت مشوار تألقها بلوك ساحر بفستان جميل من Armani نسقته مع مجوهرات ماسية رائعة من Harry Winston، ونافستها الممثلة الأسبانية باز فيغا Paz Vega بإطلالة مكتملة بطريقة جذابة حملت توقيع المصمم اللبناني الشهير ايلي صعب.

أما الممثلة الشابة بليك ليفلي Blake Lively فقد كانت متألقة كعادتها بلوك ناعم وجميل وفستان عودي من Gucci وتسريحة شعر مرفوعة بضفيرة، بينما تميزت الممثلة الأسيوية الجميلة زانغ زي Zhang Ziyi بإطلالة رائعة بأحد تصاميم Stephane Rolland باللونين الأبيض والأسود.

كما حضرت العارضة كارلي كلوس Karlie Kloss في اليوم الأول من أيام هذا المهرجان بإطلالة جميلة بفستان من Valentino، وزميلتها كيندل جينر Kendall Jenner التي تألقت بلوك عصري وجميل.

شاهدي معنا أجمل النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟؟

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