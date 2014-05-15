سلاف فواخرجي: لا "فيسبوك" ولا "تويتر" .."إنستغرام" فقط

في الوقت الذّي تخرج فيه الفنّانة السوريّة سلاف فواخرجي من السّباق الرّمضاني هذا العام بعد تأجيل مسلسلها، أكدت النجمة مجدداً عدم وجود أي حساب خاص بها على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي باستثناء حسابها على "إنستغرام".

وبهذا لن تطلّ سلاف على الشّاشة الصّغيرة في رمضان، بعد قرار تأجيل تصوير مسلسل "رقّ الحبيب" للمخرجة رشا شربتجي، والذي كان من المفترض أن تقوم ببطولته.

وبالعودة إلى حسابات الفنّانة السّوريّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، أكّدت سلاف أنّها لا تملك أي صفحات شخصيّة على "فيسبوك" أو "تويتر"، بينما تملك حساباً واحداً على "إنستغرام" كانت أنشأته قبل شهر تقريباً، وتديره بنفسها، ويحمل اسمها SULAFFAWAKHERJI.

وتنشر فيه فواخرجي عبر حسابها على "إنستغرام"، صورها من كواليس الأعمال الفنيّة التي لعبت فيها أدوار البطولة، وإطلالاتها الإعلاميّة خلال مسيرتها الفنيّة ، وتتواصل من خلاله مع محبيّها، بعد إلحاح الكثيرين حول ضرورة تواجدها في العالم الافتراضي.

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