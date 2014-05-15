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مطار أبوظبي يمنع دخول مدير إدارة إنتـاج مسلسل "حصاد الزمن"

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مطار أبوظبي يمنع دخول مدير إدارة إنتـاج مسلسل "حصاد الزمن" مطار أبوظبي يمنع دخول مدير إدارة إنتـاج مسلسل "حصاد الزمن"

الخميس 15-05-2014 18:44

جدة: مراد مخارش

منعت سلطات مطار أبوظبي مدير إدارة إنتاج المسلسل السعودي "حصاد الزمن" من دخول الأراضي الإماراتية، وهو ما أجبر بقية فريق المسلسل على البقاء معه داخل المطار لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، على أمل أن يتمّ حل إشكالية إجراءات وصوله، ولكن دون جدوى، وهو الأمر الذي أدّى إلى تململ أفراد الطاقم بعد ساعات الانتظار الطويلة، ليغادروا إلى مقر الفندق، دون أن يصطحبوا معهم الشخص التي تعرقلت إجراءات دخوله، ليمكث إلى اليوم التالي في المطار، ثم ليعود إلى الرياض بعد أن تمّ منعه من الدخول، وذلك بسبب المدّة الزمنية المتبقية لسريان مفعول جواز سفره، الذي ينتهي بعد ثلاثة أشهر، بينما، حسب إدارة جوازات مطار أبو ظبي يجب أن لا تقل مدة سريان الجواز عن ستة أشهر. وكون تصوير المسلسل يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
يذكر أن فريق مسلسل "حصاد الزمن" بدأ يتوافد على مدينة أبوظبي عصر يوم أمس الأربعاء، على أمل البدء في دوران كاميرا التصوير خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج السعودي ضيف الحارثي ومن تأليف محمود اللبابيدي ويوسف عرعور. وقام بعملية مراجعة وتدقيق الحوارعنبر الدوسري، ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين السعوديين، منهم ماجد مطرب فواز وعبد العزيز الشمري وعماد اليوسف وفهد العمر وحسين المنصور وزهراء عرفات، وغيرهم، ومن المنتظر أن يعرض العمل بعد شهر رمضان المبارك.

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