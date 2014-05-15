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وفاة الفنان السوري رياض شحرور أحد أبطال "عيلة 5 نجوم"

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وفاة الفنان السوري رياض شحرور أحد أبطال "عيلة 5 نجوم" وفاة الفنان السوري رياض شحرور أحد أبطال "عيلة 5 نجوم"

الخميس 15-05-2014 18:48

توفّي يوم الخميس في دمشق الفنّان السّوري رياض شحرور عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد مسيرة فنّيّة حافلة لاسيّما في المجال الكوميدي، حيث اشتهر بتجسيده شخصيّة "أبو وصفي" ضمن مسلسل "عيلة 5 نجوم".
والفنان رياض شحرور من مواليد عام 1935 ويعتبر من أهمّ الممثلين السّوريّين من الجيل القديم، وقد أسّس أوّل فرقة مسرحيّة عام 1955، وكان يعرض مسرحياته في البيوت العربيّة القديمة، تتلمذ الكثير من الفنانين في مسرحه، عُرف بخفة دمّه من خلال أدواره الكوميديّة، وهو عضو في المسرح القومي ومن مؤسّسين نقابة الفنانين بدمشق.
وشارك خلال مسيرته الفنّيّة بالعديد من المسلسلات السّوريّة نذكر منها، مسلسل "دنيا"، ومسلسل "فرصة عمر"، ومسلسل "نهاية رجل شجاع"، ومسلسل "أحلام أبو الهنا"، ومسلسل "يوميّات مدير عام"، ومسلسل "بقعة ضوء"، ومسلسل "قلّة ذوق وكترة غلبة"، ومسلسل "أهل الرّاية".
أسرة مجلّة "سيدتي"، وموقع "سيّدتي نت" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة الفنّان الرّاحل ولذويه ومحبيّه، راجين الله أن يلهمهم الصّبر والسّلوان.

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